Бывшего заместителя губернатора Ростовской области Окунева арестовали заочно

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно отправил в СИЗО на два месяца бывшего замгубернатора Ростовской области — министра транспорта региона Владимира Окунева. Его обвиняют в превышении полномочий и ограничении конкуренции, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе судов региона.

Дело возбудили 25 декабря. По данным следствия, фигурант в период работы директором государственного предприятия через доверенных лиц стал де-факто владельцем компании-конкурента на рынке дорожных работ. За счет этого между компаниями заключили антиконкурентное соглашение.

Организации вместе участвовали в закупках и поддерживали цены на торгах. Таким образом госконтракты заключали по максимально высокой стоимости. Ущерб превысил 200 млн руб.

В ноябре Генпрокуратура подала иск к Владимиру Окуневу и потребовала конфисковать имущество чиновника и связанных с ним лиц. 24 декабря суд удовлетворил иск и обратил в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. Среди них — пять квартир в элитных жилых комплексах, а также 25 транспортных средств общей стоимостью свыше 600 млн руб.

Никита Черненко