Суд арестовал заочно экс-главу «Ростовавтодора» по делу о коррупции

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал на два месяца экс-руководителя ГУП «Ростовавтодор» Владимира Окунева, обвиняемого в превышении служебных полномочий и нарушении конкуренции с ущербом свыше 200 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По информации ведомства, постановление о заключении под стражу вынесено 26 декабря. Мера пресечения действует с момента фактического задержания обвиняемого.

Уголовное дело в отношении Окунева возбудили 25 декабря по ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции). Следственные органы установили, что чиновник, занимая пост главы государственного предприятия, через подконтрольных лиц руководил конкурирующей компанией и способствовал заключению антиконкурентного соглашения.

По материалам УФСБ по Ростовской области Окунев объявлен в федеральный розыск. Параллельно Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры конфисковал собственность экс-замгубернатора, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников на сумму более 600 млн руб.

Валентина Любашенко