В Ростове вечером 26 декабря пробки достигли 9 баллов
В Ростове к 18:30 по мск 26 декабря пробки достигли критической отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Основные заторы зафиксированы в Ворошиловском, Советском микрорайонах и центральной части города.
Серьезные затруднения движения наблюдаются на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Еременко, Нансена, проспектах Сиверса, Ворошиловском и Нагибина.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на территории Ростовской области в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют мокрый снег и ветер с порывами 20–25 м/с.