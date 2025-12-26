В Ростове вечером 26 декабря пробки достигли 9 баллов

В Ростове к 18:30 по мск 26 декабря пробки достигли критической отметки в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Основные заторы зафиксированы в Ворошиловском, Советском микрорайонах и центральной части города.

Серьезные затруднения движения наблюдаются на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Еременко, Нансена, проспектах Сиверса, Ворошиловском и Нагибина.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на территории Ростовской области в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют мокрый снег и ветер с порывами 20–25 м/с.

Валентина Любашенко