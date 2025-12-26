Водителей предупредили об ухудшении погоды на дорогах Ростовской области

В Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий. На дорогах ожидаются осадки в виде дождя и снега, снижение температуры воздуха, ухудшение видимости и формирование скользкого покрытия на проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную осторожность: снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Владельцам грузового транспорта напоминают об обязательном применении противоскользящих цепей при сложных метеоусловиях. Мера поможет сохранить управляемость машины и предотвратить аварийные ситуации.

Пешеходам советуют пересекать проезжую часть исключительно в установленных местах и использовать световозвращающие элементы. В условиях дождя и снегопада такие приспособления значительно повышают видимость для автомобилистов.

Константин Соловьев