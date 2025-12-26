На Кубани ожидается гололед и мокрый снег

На территории Краснодарского края с 26 по 29 декабря ожидается гололед и мокрый снег. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В течение четырех дней местами на Кубани прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, сильный ветер с порывами 20–25 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега в отдельных районах края. Также местами ожидается снег, дождь со снегом, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица.

В Сочи с 27 по 31 декабря также прогнозируется комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений в сочетании с опасными явлениями. На побережье ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, мокрый снег, ветер до 20–22 м/с и в некоторых районах метель с очень сильным снегом. Жителей также предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья. Заморозки от –2 до 0, в предгорной зоне до –5 и гололед.

На участке от Магри до Веселого возможно усиление волнения моря до 4–5 баллов с высотой волн 1,5–2,5 м, с усилением до 6 баллов 28–30 декабря. Имеется опасность формирования смерчей над морем.

Алина Зорина