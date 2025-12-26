Axios: Трамп встретится с Зеленским в выходные в США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид. По его словам, переговоры пройдут в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

О встрече 28 декабря также заявил в соцсети господин Зеленский. Он утверждает, что «многое может решиться до нового года».

В прошлые выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Источник Bloomberg писал, что Россия якобы требует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов. МИД РФ назвал публикацию фейком.

МИД РФ накануне заявил, что у России в переговорах с США по завершению конфликта на Украине наблюдается медленный, но верный прогресс. Как писал «Ъ», президент России Владимир Путин на предновогодней встрече с бизнесом 24 декабря сообщил, что Москва обсуждает с Вашингтоном вопрос о совместном управлении Запорожской АЭС без участия Украины.