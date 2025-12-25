МИД России заявил о прогрессе в переговорах с США по Украине

В переговорах с США по завершению российско-украинского конфликта наблюдается медленный, но верный прогресс. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Россия готова к обсуждениям в рамках, заданным на встрече президентов РФ и США на Аляске в августе. Мария Захарова обратила внимание, что прогресс в переговорах «сопровождается крайне вредоносными и даже злонамеренными попытками группы государств — прежде всего, западноевропейских — торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки».

«И в диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу»,— сказала представитель российского МИДа.

20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Он доложил об итогах переговоров Владимиру Путину, Кремль изучает последнее предложение США. Источник Bloomberg писал, что Россия потребует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов. МИД РФ назвал эту публикацию фейком.

Лусине Баласян