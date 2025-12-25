Захарова назвала фейком публикацию о возражениях России к мирному плану США

Представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о планах России настаивать на существенных изменениях в мирном плане США по Украине. Агентство ссылалось на источник, «близкий к Кремлю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мария Захарова

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про ‘’близость к Кремлю’’ - прикрытие фейка»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Bloomberg писал, что в последней версии мирного плана США отсутствуют важные для России пункты, в том числе — гарантии отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток, пункт о статусе русского языка на Украине, перспективы снятия санкций и возвращения российских замороженных активов.

Реакция СМИ на последнюю версию мирного плана читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян