Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС

На встрече с представителями бизнеса президент России Владимир Путин упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам главы государства, с США обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины. Об этом рассказал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, уточнил президент, американская сторона заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС. Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии на Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Объект расположен близ Энергодара на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

Подробности читайте в репортаже спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.