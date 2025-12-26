Журналистку-иноагента Галину Тимченко приговорили к 5 годам заочно

Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам общего режима основательницу «Медузы» (издание признано иноагентом и нежелательной организацией в России) Галину Тимченко (объявлена иноагентом). Ее признали виновной в осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Тимченко (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Галина Тимченко (объявлена в РФ иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве рассказали, что журналистка продолжает поддерживать работу «Медузы» (издание-иноагент, нежелательная организация), несмотря на административные протоколы за участие в деятельности нежелательной организации. Отмечается, что фигурантка также публикует в интернете материалы, «затрагивающие различные события, происходящие в Российской Федерации».

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в обвинении упоминались три эпизода. Первый — обращение к читателям издания с просьбой помочь редакции пожертвованиями и донатами. Еще два эпизода связаны с интервью.

Уголовное дело против Галины Тимченко (иноагент) возбудили в мае. СКР сообщал, что журналистка призывала выходить на протесты в сентябре 2024 года и марте 2025 года. Также она призывала вступать в нежелательную организацию. В октябре фигурантку объявили в международный розыск, она заочно арестована.

Никита Черненко