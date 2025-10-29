Журналистку-иноагента Галину Тимченко объявили в международный розыск

СКР завершил расследование дела против основательницы «Медузы» (организация признана в России иноагентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (признана в России иноагентом). Ей вменяют организацию деятельности нежелательной организации, сообщила пресс-служба ведомства. Фигурантку объявили в международный розыск.

Уголовное дело против госпожи Тимченко (иноагент) возбудили в мае. Как установило следствие, журналистка опубликовала видео с призывами выходить на протесты в сентябре 2024 года и марте 2025 года. В них она также призывала граждан вступать в нежелательную организацию. В июне МВД объявило ее в розыск. Спустя месяц Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку.

Галину Тимченко признали иноагентом в 2024 году за распространение материалов других иностранных агентов, а также за высказывания против СВО. Журналистка была главным редактором «Медузы» (иноагент, нежелательная организация) с 2014 по 2016 год. До этого она занимала пост главного редактора в издании Lenta.ru.

Никита Черненко