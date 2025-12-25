Ростов-Таганрог стал третьим по популярности маршрутом на СКЖД в 2025 году

Северо-Кавказская железная дорога определила пятерку самых востребованных пригородных направлений по итогам января-ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

Лидером рейтинга стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, которым воспользовались свыше 5,5 млн человек. Второе место занял маршрут Туапсе — Имеретинский Курорт — пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезли 5 млн пассажиров. Тройку лидеров замкнуло направление Ростов-Таганрог с числом перевезенных пассажиров более 4 млн человек.

В пятерку самых популярных также вошли два маршрута, связывающие станции черноморского побережья. «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе и Сочи — Роза Хутор воспользовались 2,1 млн и 1,3 млн человек соответственно.

«На пригородных маршрутах в границах СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород»»,—напомнили в пресс-службе СКЖД.

Валентина Любашенко