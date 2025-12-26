КПРФ будет отстаивать в Верховном суде право применять ИИ при агитации

Челябинский областной комитет КПРФ подаст кассационную жалобу в Верховный суд (ВС) России, чтобы обжаловать решение о запрете на использование в предвыборной борьбе изображений, созданных искусственным интеллектом. Об этом сообщил во «ВКонтакте» первый секретарь челябинского обкома Денис Курочкин.

Секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин

Фото: Страница Дениса Курочкина во «Вконтакте» Секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин

Фото: Страница Дениса Курочкина во «Вконтакте»

По словам господина Курочкина, коммунисты видят в запрете опасный прецедент, «ущемляющий конституционное право на свободную агитацию».

«Под запрет фактически попадает любое иллюстративное оформление материалов, даже не имеющее портретного сходства с кем-либо»,— подчеркнул первый секретарь обкома. В КПРФ надеются «поставить точку» в данном вопросе в преддверии выборов в Государственную думу в следующем году. Свою надежду на благоприятный исход дела коммунисты связывают с решением ВС по делу Ларисы Долиной.

Летом челябинский облизбирком запретил местным коммунистам применять в агитации плакат с изображением семьи южноуральцев, сгенерированным нейросетью. КПРФ обжаловала это решение, и областной суд удовлетворил их жалобу. Инстанция постановила, что содержащийся в законодательстве запрет на использование в агитматериалах изображений физлиц, которые не являются кандидатами, может распространяться только на реальных людей.

28 октября апелляционный суд отменил решение областного суда. По мнению инстанции, запрет направлен прежде всего на то, чтобы не допустить формирования у избирателей «искаженного представления о кандидате» путем «манипуляционного воздействия».

Подробнее о судебном прецеденте — в материале «Агитация без генерации».

Степан Мельчаков