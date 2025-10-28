Агитация без генерации

Использование в предвыборной агитации изображений людей, созданных при помощи искусственного интеллекта (ИИ), противоречит закону. К такому выводу пришел Второй апелляционный суд, рассмотрев спор между челябинским обкомом КПРФ и избирательной комиссией региона по поводу листовки, сгенерированной нейросетью. Ранее областной суд постановил, что подобные «люди» не могут считаться физическими лицами, однако вышестоящая инстанция указала на необходимость расширенного толкования нормы. Эксперт полагает, что это решение ставит под угрозу использование в агитации не только ИИ, но и привычных шаржей и комиксов.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции изготовил мотивировочное решение по иску челябинского обкома КПРФ, оспаривавшего запрет его предвыборной листовки «Нам важен каждый!», созданной при помощи ИИ. На ней в стилистике советского плаката были изображены семейная пара с маленькой дочкой, а также пожилой мужчина. Как ранее сообщал “Ъ”, облсуд удовлетворил иск коммунистов, придя к выводу, что запрет на использование в агитации физических лиц, которые не являются кандидатами, распространяется только на реальных людей, то есть граждан, личность которых может быть персонифицирована.

Однако апелляция отменила это решение.

По мнению инстанции, запрет направлен прежде всего на то, чтобы не допустить формирования у избирателей «искаженного представления о кандидате» путем «манипуляционного воздействия» агитации.

А таким влиянием могут обладать изображения не только конкретных физлиц, но и образы, вызывающие положительные или отрицательные ассоциации. «Содержание искомого понятия следует рассматривать исходя из целей и смысла избирательного законодательства в более широком аспекте, чем в гражданском законодательстве»,— говорится в мотивировочном решении.

Рассматривая ИИ-листовку КПРФ, суд указал, что коммунисты сами в техническом задании сформулировали задачу «вызвать симпатию у избирателей», то есть сгенерировать изображение таким образом, чтобы образ рабочего завода передавал силу и надежность, образ молодого предпринимателя — позитивный настрой и деловитость, образ учителя — доброжелательность и профессионализм. Использование в агитации данных «привлекательных людей в стилистике, близкой многим избирателям», не соответствует положениям закона, констатировал суд.

Челябинские коммунисты с решением не согласны и готовятся обжаловать его в кассации. «Наше мнение остается принципиальным: в законе речь идет о конкретных физлицах. По логике суда под запрет должны подпадать даже памятники, но это же абсурд»,— заявил “Ъ” исполняющий обязанности первого секретаря обкома Денис Курочкин.

Электоральный юрист Олег Захаров считает, что апелляционный суд использовал казуистическую парадигму «что не разрешено, то запрещено», хотя для избирательного законодательства всегда был характерен обратный, диспозитивный подход — «что не запрещено, то возможно».

По его словам, коммунисты использовали рисунок нейросети, чтобы показать социальный архетип, а не конкретного человека, однако суд решил, что «раз в агитации разрешено быть только кандидатам, то любые другие изображения людей под запретом».

Это ставит под угрозу использование не только явных образов, но и вообще любых рисунков людей, в том числе стилизованных изображений чиновников, предупреждает эксперт. «А ведь шаржи и комиксы были, пожалуй, последним действенным способом избежать запрета в период избирательной кампании»,— констатирует господин Захаров, добавляя, что решение суда «окончательно перекрывает кислород агитационному креативу прямо накануне выборов в Госдуму» 2026 года.

Андрей Прах