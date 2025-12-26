Эрмитаж направил в Польшу документы в защиту арестованного археолога Бутягина

Сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту археолога Александра Бутягина. Об этом ТАСС сообщил его отец Михаил Бутягин. Ученый был задержан в Варшаве в начале декабря.

Археолог Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK Археолог Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

«Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу»,— рассказал Михаил Бутягин.

Александра Бутягина задержали польские спецслужбы по запросу Украины. В Киеве ученого обвиняют в проведении несанкционированных раскопок в Крыму и причинении ущерба на сотни миллионов рублей. В Эрмитаже заявили, что археолог неукоснительно соблюдал как юридические, так и этические международные нормы проведения археологических исследований.

По решению польского суда россиянин арестован. 23 декабря польская прокуратура получила от Украины ходатайство об экстрадиции господина Бутягина.