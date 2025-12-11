Эрмитаж: археолог Бутягин соблюдал международные нормы проведения раскопок

Археолог Александр Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований — как юридические, так и этические. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа. Господина Бутягина задержали сегодня в Варшаве по требованию Украины. Его обвиняют в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

В заявлении Эрмитажа указано, что Александр Бутягин соблюдал международные нормы проведения археологических исследований на протяжении всей своей карьеры, вне зависимости от геополитических обстоятельств. «В частности, получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти»,— указано в заявлении.

«Все находки передавались по принадлежности — в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»,— сообщили в пресс-службе. Там добавили, что все археологические выезды оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу, а также договорами.

По данным RMF FM, после задержания Александра Бутягина отправили на допрос, где он якобы отказался давать показания — археолога решили оставить под стражей на 40 дней. Радиостанция сообщила, что ученый проводил раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи без разрешения украинских властей. По версии следствия, из-за его действий объект культурного наследия получил повреждения — ущерб оценили в 200 млн гривен (около 369 млн руб.).