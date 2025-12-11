В Польше по запросу Украины задержали археолога Эрмитажа Александра Бутягина

Российского археолога, представителя Эрмитажа Александра Б., задержали в Польше по запросу Украины, сообщила RMF FM. По предварительным данным, его разыскивают из-за археологических раскопок в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бутягин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Александр Бутягин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В сообщении RMF FM указано, что задержан заведующий отделом древней археологии Эрмитажа. На сайте отделения музея указано, что руководителем числится Александр Бутягин. Радиостанция сообщает, что он проводил лекции в Европе и оказался в Варшаве проездом по пути «из Нидерландов на Балканы». После задержания его отправили на допрос, где он якобы отказался давать объяснения. Исследователя решили оставить под стражей на 40 дней.

Российский ученый проводил раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи без разрешения украинских властей, передает RMF FM. По версии следствия, из-за его действий объект культурного наследия получил повреждения. Ущерб оценили в 200 млн гривен (около 369 млн руб.). Украинская сторона намерена направить Польше официальный запрос на экстрадицию археолога.

Российское посольство подтвердило задержание. «Только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина,— сообщил "РИА Новостям" временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.— Он был задержан 4 декабря ... Мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным».