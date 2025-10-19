В Крыму на развитие дорог выделят 53 млрд рублей

На поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса Крыма запланировано около 53 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как отметил господин Аксенов, ежегодно в республике строятся и ремонтируются сотни километров автодорог. До конца 2025 года на территории Крыма планируют обновить около 755 км.

«Дорожное строительство — одна из ключевых отраслей экономики, а качество дорог — важнейший показатель социально-экономического развития и благосостояния любого региона»,— прокомментировал Сергей Аксенов.

По словам главы республики, за последние годы в дорожной отрасли Крыма произошли огромные позитивные изменения, и миллионы автомобилистов оценили их по достоинству.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае объем средств дорожного фонда на сегодня составляет почти 60 млрд руб. и за последние 10 лет вырос три раза.

Андрей Николаев