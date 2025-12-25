Часть школ и детсадов в Серове перевели на дистант из-за аварии на котельной

В Серове (Свердловская область) в связи с аварией на котельной на дистанционное обучение перевели восемь детских садов и две школы, сообщил глава муниципалитета Василий Сизиков в своем telegram-канале.

В список учреждений, перешедших на дистант, вошли детские сады №16 «Тополек», №6 «Серебряное копытце», №18 «Яблонька», №94 «Петушок», №23 «Рябинка», №8 «Колобок», №11 «Золотой ключик» и №24 «Умка», а также средняя школа №14 (основная и начальная школы) и начальная школа №20.

«Держу ситуацию с теплоснабжением под личным контролем. Сотрудники ООО "Вертикаль" продолжают работы по ремонту третьего котла, работы не закончатся до момента устранения неполадки»,— написал Василий Сизиков.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за отключения одного из котлов без отопления в Серове остались свыше 16,8 тыс. жителей. Отопления лишились 338 многоквартирных домов и 102 нежилых помещения, включая два образовательных и пять дошкольных учреждений, а также одно из отделений городской больницы. Администрация Серовской городской больницы сообщила, что в связи с аварией из терапевтического отделения больницы эвакуировали 49 пациентов.

Полина Бабинцева