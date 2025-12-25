В Серове ввели режим повышенной готовности из-за аварии на котельной

В Серове (Свердловская область) в связи с аварией на котельной, в результате которой более 16 тыс. жителей остались без отопления, власти ввели режим повышенной готовности. Он начнет действовать с 00:00 26 декабря. Пункт временного размещения приведен в полную готовность, и будет готов принять жителей в случае необходимости, сообщил глава муниципалитета Василий Сизиков в своем telegram-канале.

Глава муниципалитета Василий Сизиков Фото: Telegram-канал Василия Сизикова

Глава также опроверг ранее появившуюся информацию в СМИ о введении режима ЧС на территории муниципального округа. Он добавил, что разгерметизации системы отопления не произошло.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, устранение последствий аварии находится на контроле Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В ходе диагностики оборудования специалисты выявили проблему с контролем пламени горелки. В настоящее время на месте продолжаются ремонтные работы.

Несмотря на аварию, два котла продолжают функционировать в обычном режиме, отопление в квартиры жителей и организации поступает и находится на постоянном контроле. Температура в помещениях жителей поддерживается на уровне 18-20 градусов, при этом, теплоноситель не достигает нормативной температуры.

АО «Региональная сетевая компания» осуществляет контроль за работой трансформаторных подстанций, учитывая возможное увеличение нагрузки из-за использования электрообогревателей, добавили в департаменте.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за отключения одного из котлов без отопления в Серове остались свыше 16,8 тыс. жителей. Отопления лишились 338 многоквартирных домов и 102 нежилых помещения, включая два образовательных и пять дошкольных учреждений, а также одно из отделений городской больницы. В связи с аварией из терапевтического отделения Серовской городской больницы эвакуировали 49 пациентов. Кроме того, на дистанционное обучение перевели восемь детских садов и две школы.

Полина Бабинцева