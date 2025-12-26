В Серове устранили аварию, из-за которой без тепла остались 16 тыс. жителей

Ночью в Серове рабочие запустили теплоснабжение по основной схеме, устранив аварию на котельной, сообщили в МЧС Свердловской области. Из-за нее накануне без отопления остались более 16 тыс. жителей.

Устранением аварии занимались работники котельной №1 ООО «Вертикаль», где произошло отключение основного котла. В 22:00 в котельную для оказания помощи прибыли специалисты Свердловского филиала ПАО «Т Плюс». Работы удалось завершить в 2:05 в пятницу, выход на рабочие параметры ожидался в течение 3,5-4 часов.

Ранее из-за аварии проблемы с отоплением затронули 338 многоквартирных домов и 102 нежилых помещений, включая два образовательных и пять дошкольных учреждений, а также терапевтическое отделение Серовской городской больницы — 49 пациентов эвакуировали. Кроме того, на дистант перевели восемь детских садов и две школы. В полночь в городе ввели режим повышенной готовности. Несмотря на аварию, на котельной работали еще два котла, поддерживающие температуру в домах на уровне 18°-20°, что ниже норматива.

Ирина Пичурина