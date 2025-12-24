Количество вакансий журналистов в Краснодарском крае увеличилось на 16%

Количество вакансий журналистов в Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Активность соискателей также выросла — число откликов на предложения о работе увеличилось на 14%. Особенно заметен рост в осенний период: за сентябрь—ноябрь 2025 года количество резюме журналистов на Кубани выросло на 82% год к году.

По данным пресс-службы, средняя заработная плата журналистов к ноябрю 2025 года составила 61,3 тыс. руб., что на 3% больше годового показателя. Зарплатные ожидания специалистов достигли 57 тыс. руб.

Средняя заработная плата в отрасли «СМИ и издательское дело» увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 56,6 тыс. руб. Количество вакансий в секторе выросло на 14%.

Алина Зорина