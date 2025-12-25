ГП настаивает на взыскании 1 млрд рублей в возмещение экологического ущерба в Туапсе

Генпрокуратура (ГП) оспорила в Верховном суде России решение по иску к застройщику «Сипайн резорт» о взыскании 1 млрд руб. Надзор выявил крупный экологический ущерб при строительстве курорта Sea Pine Resort в Туапсинском районе. В конце 2024 года иск о компенсации ущерба был удовлетворен, но застройщик добился отмены решения и направления дела на новое слушание. ГП не согласилась с этим решением.

Проект курорта Sea Pine Resort категории «пять звезд» был согласован в администрации Туапсинского района в 2022 году. Разрешение на строительство получил Серхан Шахар оглы Новрузов, сын Шахлара Новрузова, владельца перегрузочного комплекса «Туапсинской морской коммерческий порт». Затем разрешение было передано ООО «Сипайн резорт». В 2024 году прокуратура выяснила, что в ходе работ строители разрушили слой почвы в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы сбросили в Черное море. Ущерб от загрязнения морской акватории был оценен в 320 млн руб., от повреждения почвы — 694 млн руб.

Прокуратура обратилась в суд, в декабре 2024 года иск был удовлетворен, но в августе 2025 года Четвертый кассационный суд отменил решение, сославшись на то, что администрация Туапсинского района не была привлечена в процесс в качестве истца. Кассация направила дело на новое рассмотрение в Туапсинский райсуд.

Уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов выступал ответчиком еще в одном процессе с участием прокуратуры: надзорное ведомство инициировало обращение в пользу РФ принадлежащих ему активов, в том числе ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». В ноябре этого года Арбитражной суд Краснодарского края вынес решение о конфискации имущества.

Анна Перова, Краснодар