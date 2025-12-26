В Крыму и на Кубани прогнозируют энергодефицит к 2031 году

В Крыму и Краснодарском крае к 2031 году прогнозируется дефицит электроэнергии в 2 тыс. МВт из-за невозможности проведения капитального ремонта зарубежного оборудования в условиях санкций. Об этом заявил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

По словам руководителя, критическая ситуация сложится в юго-западном районе Кубани и на Крымском полуострове. Проблемы с электроснабжением затронут также Сочинский район, несмотря на то, что перед Олимпиадой там возвели значительное количество энергообъектов.

Дефицит электроэнергии будет вызван невозможностью полноценного обслуживания и капремонта зарубежных установок. Основная причина кроется в санкционных ограничениях, перекрывших доступ к сервису и запчастям.

Энергетики уверены, что к 2031 году электростанции исчерпают свой ресурс, и потребуется строительство замещающей генерации российского производства. Этой задачей сейчас занимаются проектные институты и заводы, специализирующиеся на изготовлении турбин большой мощности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Правительство России готовится утвердить капитальные затраты и сроки реализации проектов строительства генерации на юге страны. Всего планируется ввести около 2,2 ГВт. В частности, на Таврической ТЭС в Крыму, принадлежащей «Технопромэкспорту» (входит в «Ростех»), появится парогазовая установка мощностью 225 МВт, стоимостью 287 млн руб. за МВт. На Ударной ТЭС в Крымском районе Краснодарского края запланированы три ПГУ — одна на 235 МВт и две по 160 МВт, при CAPEX 275 млн руб. за МВт.

Анна Гречко