Поликлиники Кубани будут работать без выходных в период новогодних праздников

В праздничные дни поликлиники Краснодарского края будут работать в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

По словам министра, поликлиники будут функционировать в новогодние праздники без выходных. Пациенты смогут получить помощь врачей-терапевтов и педиатров, сдать анализы и пройти первый этап диспансеризации. Евгений Филиппов сообщил, что кабинеты неотложной помощи в медицинских организациях края должны работать с 08:00 до 22:00.

«Аптеки, осуществляющие выдачу льготных лекарственных препаратов, будут работать в соответствии с графиком медорганизаций, выдающих на них рецепты»,— подчеркнул также министр здравоохранения Кубани.

В Краснодарском крае в круглосуточном режиме продолжит свою работу горячая линия регионального Минздрава. В том числе, будут функционировать горячие линии медицинских организаций Кубани.

София Моисеенко