Эксперты: фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Российский фондовый рынок сохраняет потенциал для роста даже в отсутствие западного капитала. Такие данные следуют из исследования ученых НИУ ВШЭ, опубликованного в пресс-службе ВТБ.



Как отмечают эксперты, в полной мере реализовать потенциал российского фондового рынка позволит развитие институциональной среды. Согласно опросу, более 60% респондентов считают, что отечественная финансовая биржа способна расти без притока западного капитала. Около 50% участников опроса оптимистично оценивает перспективы развития.

Кроме того, в исследовании приводят факторы, которые могут оказаться для отрасли сдерживающими. Так, среди основных явлений руководители компаний называют неопределенность правоприменительной практики и сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению респондентов, рынку необходим новый стимул для роста. Около 70% опрошенных менеджеров отмечают, что его реализация возможна при улучшении делового климата и укреплении защиты прав инвесторов.

«Любые проявления правовой неопределенности вынуждают инвесторов закладывать повышенные риск-премии в оценку финансовых активов, что напрямую отражается на капитализации публичных компаний», — говорится в исследовании.

Оценивая текущую работоспособность публичного рынка акций, участники опроса разделились поровну. Наибольшая доля «скептиков» обнаружилась в машиностроении и ИТ-секторе. Большинство сторонников другой позиции представляли сферы металлургии, нефтегазового сектора, строительства и недвижимости, химической промышленности и электроэнергетике. Специалисты отмечают, что это отрасли обладают наибольшим опытом публичных размещений и лучше осознают роль системной работы с ожиданиями инвесторов.

Отдельный блок исследования был посвящен стратегиям обратного выкупа акций. У респондентов, сдержанно оценивающих перспективы фондового рынка, позиции вновь разделились: половина считает целесообразным выкуп акций на баланс компании, вторая половина — на уровне мажоритарных акционеров, вплоть до делистинга. Это отражает различия в корпоративных стратегиях и оценках долгосрочных преимуществ публичного статуса.

«Развитие публичного рынка – один из ключевых факторов укрепления инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического роста, и со своей стороны мы видим растущий интерес со стороны эмитентов к выходу на IPO. Ежегодный объем привлекаемых средств на рынках акционерного капитала составил 108 млрд и 123 млрд руб. в 2024 и 2025 годах соответственно. С учетом перечня потенциальных эмитентов мы надеемся увидеть аналогичный уровень глубины рынка в 2026 году при условии благоприятной рыночной конъюнктуры», — приводят в сообщении слова Виталия Сергейчука, члена правления ВТБ.