Выдачи автокредитов в России выросли на 14,5%

В январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин около 98 млрд руб., что на 14,5% больше, чем в аналогичный период 2024 года. По сравнению с январем 2025 года, объем выдач вырос на 14,5%. Средний размер автокредита составил 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Увеличение объема рынка автокредитования аналитики связывают с новыми регуляторными изменениями. С начала 2026 года банкам необходимо учитывать доходы клиентов исключительно из официальных источников при оценке заявок. Помимо улучшения условий кредитования, росту продаж в денежном выражении способствовало увеличение средней суммы кредита.

«С начала года рынок автокредитования снова заработал по обновленным правилам. Ключевым фактором для банков стало наличие подтвержденных официальных данных о доходе», – отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, старший вице-президент Алексей Охорзин

В условиях господдержки и доступных субсидированных программ производителей, основной интерес заемщиков был сосредоточен на приобретении новых автомобилей (около 60% всех сделок). Однако эта доля оказалась ниже по сравнению с январем 2025 года, когда на новые машины приходилось более 70% сделок.