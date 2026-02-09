В России жертвами мошенников женщины становятся чаще мужчин

Жертвами обманов мошенников в 2025 годом году в 54% случаев становились женщины, на долю мужчин пришлось 46% инцидентов, годом ранее соотношение было 50/50. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Исследование показало, что жертвами мошенников женщины становились чаще всего весной, особенно в апреле-мае. Средний возраст пострадавших возрос: 48 лет (50 лет для женщин и 46 лет для мужчин), тогда как годом ранее составлял около 40 лет.

«Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи «от ребенка» или сообщение о «блокировке счета» с требованием срочно перевести деньги на «безопасный счет» — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль»,— отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Наибольшее количество успешных мошеннических действий было совершено среди жителей крупных городов. В Москве и Московской области зарегистрировано 19% всех инцидентов, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 7%.

В первую десятку регионов по количеству мошенничеств в отношении банковских клиентов вошли Краснодарский край (3%), Свердловская область (2,8%), Новосибирская область (2,5%), Челябинская область (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%).

Наименьшее число мошеннических действий (около 1%) зафиксировано в Воронежской и Тульской областях.