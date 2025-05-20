На Дону в юбилею Михаила Шолохова пройдет более 300 мероприятий

В Ростовской области запланировано более 300 мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения Шолохова. Фестивали, творческие конкурсы, выставки, чтения, концерты, открытые уроки будут организованы во всех муниципалитетах Дона. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«К сожалению, в 2025 году мы не сможем собрать такое количество людей в Вешенской на центральном мероприятии, посвященном дню рождения Михаила Александровича. Надеюсь, в следующем году отпразднуем его с удвоенной силой. Но все остальные мероприятия должны быть проведены, с учетом мер безопасности. Жители должны почувствовать, что мы все являемся земляками этого великого человека, нобелевского лауреата, который много сделал для развития всей русской литературы и нашего Донского края»,— пояснил глава региона в ходе оперативного совещания.

В рамках праздничной программы, в Донской публичной библиотеке с 21 по 30 мая презентуют юбилейный сборник сочинений Шолохова, научного журнала, развернется серия мероприятий, включающая кинопоказы, книжные выставки, художественные экспозиции, лекции и обучающие мастер-классы. В Музыкальном театре и Театре драмы им. Горького зрителей ждут премьерные спектакли, созданные по произведениям классика.

Раннее «Ъ-Ростов» сообщал об отмене проведения в 2025 году фестиваля «Шолоховская весна».

Валентина Любашенко