На Дону охват выездного банковского обслуживания вырос в 1,5 раза

В 2025 году в Ростовской области количество городов и сел, жители которых активно пользуются выездным банковским обслуживанием, выросло в 1,5 раза. По состоянию на январь 2026 года такой формат обслуживания доступен в 129 муниципалитетах региона, сообщили аналитики банка ВТБ.



Также увеличилось число оформленных продуктов: жители Ростовской области при помощи выездных сотрудников оформили в прошлом году около 78 тыс. дебетовых карт. Прирост составил 43%. Количество открытых накопительных счетов превысило 6,5 тыс., что на 54% больше прошлогодних показателей.