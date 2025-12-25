Сочинскую и Джубгинскую ТЭС планируют обновить и расширить до 2031 года

Модернизацию Сочинской и Джубгинской теплоэнергостанций планируется завершить до 2031 года. Об этом сообщил генеральный директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев в ходе пресс-конференции, прошедшей в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, в Сочинском энергорайоне предусмотрены мероприятия по расширению существующей Джубгинской ТЭС, а также замене оборудования и наращиванию мощностей Сочинской теплоэнергостанции. Все работы по модернизации двух объектов должны быть реализованы в установленный срок — до 2031 года. В настоящее время профильные компании прорабатывают технические и организационные вопросы, связанные с обновлением станций.

Необходимость модернизации обусловлена ростом нагрузки на энергосистему Краснодарского края в летний период, когда регион принимает значительное число туристов. В пиковые сезоны это приводит к повышенному потреблению электроэнергии и в отдельных случаях к аварийным отключениям.

Сочинская ТЭС является одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры города и была введена в эксплуатацию 20 декабря 2004 года. Джубгинская ТЭС расположена в поселке Дефановка Туапсинского района Краснодарского края. Станция была запущена в 2013 году для устранения энергодефицита в регионе и обеспечения пиковой нагрузки в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Ъ-Сочи» писал, что Российские железные дороги представили обновленные материалы по проекту высокоскоростной магистрали от Москвы к черноморскому побережью, где пассажирские составы будут двигаться со скоростью до 400 км/ч, сокращая время в пути до 7 часов 50 минут. Проект, который включает остановки в нескольких крупных городах и планируется к завершению к 2025 году, станет частью более широкой сети высокоскоростных линий в стране.

Мария Удовик