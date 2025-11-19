ВСМ Москва—Адлер сократит дорогу к Черному морю до 7 часов 50 минут

Российские железные дороги представили обновленные материалы по проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы к Черноморскому побережью. Как пишет сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представленные в рамках форума «Транспорт России» материалы РЖД, движение пассажирских составов по будущей линии будет осуществляться на скорости до 400 км/ч.

Проект ВСМ Москва—Адлер рассматривается как одна из крупнейших транспортных инициатив страны. Линия протяженностью свыше 1,5 тыс. км позволит сократить время в пути с нынешних 23 часов до 7 часов 50 минут. Маршрут предусматривает остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и ряде других городов.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что строительство высокоскоростной магистрали на юг является реальной задачей и позволит увеличить пропускную способность железных дорог, снизить нагрузку на аэропорты и стимулировать внутренний туризм.

Планы прокладки линии Москва—Сочи летом 2025 года подтвердили в Минтрансе РФ. Ведомство напомнило, что первый этап проекта — ВСМ Москва—Санкт-Петербург протяженностью 679 км — должен быть введен в эксплуатацию в 2028 году. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

После завершения северного участка высокоскоростная сеть будет развиваться сразу в нескольких направлениях: к Адлеру (Сочи), Рязани, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу и Минску.

Мария Удовик