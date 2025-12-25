В Сочи после реставрации открылся духовно-образовательный центр «Архангельский»

В Сочи после завершения реставрационных работ начал работу епархиальный духовно-образовательный центр «Архангельский». Он размещен в здании объекта культурного наследия — Доме градоначальника, расположенном на исторической территории рядом с собором святого Архангела Михаила и городским маяком, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Обновленное здание осмотрел глава города Андрей Прошунин. В ходе визита он ознакомился с результатами реставрации, интерьерами и экспозицией картин и фотографий, а также обсудил с епископом Сочинским и Туапсинским Германом направления деятельности центра и возможные форматы взаимодействия между муниципалитетом и Сочинской епархией. Владыка Герман провел экскурсию по помещениям, показав залы, учебные классы и кабинеты, где планируется проведение занятий для воспитанников воскресных школ, встреч с православной молодежью и методической работы.

Как отметил мэр курорта, открытие центра после масштабного восстановления имеет особое значение для города, поскольку речь идет не только о возвращении к жизни исторического здания, но и о сохранении преемственности духовных и культурных традиций. По его словам, такие пространства играют важную роль в формировании нравственных ориентиров у молодежи, способствуют воспитанию уважения к старшим, любви к Родине, укреплению семейных ценностей и развитию взаимопомощи и милосердия. В администрации рассчитывают, что центр станет значимой площадкой для просветительской работы, диалога и культурного взаимодействия.

Здание Дома градоначальника было построено на рубеже XIX–XX веков для одного из первых городских управляющих Сочи Николая Воронова. В советский период в нем разместили 11 квартир, для чего были возведены многочисленные перегородки. В 1990-е годы здесь проводились занятия воскресной школы. К моменту начала реставрации в 2022 году объект находился в аварийном состоянии. Подготовке восстановительных работ предшествовал почти год архивных исследований, посвященных истории здания.

Мария Удовик