Главой администрации Цимлянска стал Александр Канышев

Собрание депутатов Цимлянского городского поселения утвердило кандидатуру Александра Канышева на должность главы администрации Цимлянска. Такое решение опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Цимлянска

Он приступил к своим обязанностям с 25 декабря 2025 года. До этого господин Камышев был депутатом городского собрания в течение двух созывов. С 2021 года занимал должность заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, которого подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в середине декабря было передано в суд.

Наталья Белоштейн