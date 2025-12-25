Власти опровергли данные о нехватке препарата для диабетиков в 11 городах Урала

В аптеках Свердловской области достаточно запасов препарата «Форсига» для диабетиков, который был «своевременно закуплен министерством здравоохранения региона для обеспечения льготных категорий граждан», рассказали в департаменте информационной политики Среднего Урала. Ранее Ural Mash сообщил, что лекарственное средство невозможно получить бесплатно в 11 городах субъекта. «Многим они (таблетки "Форсига".— "Ъ-Урал") не по карману — стоят около 3 тыс. руб. В Краснотурьинске, Североуральске и Карпинске осталось всего несколько пачек на город. Фармацевты говорят, что из-за новогодних праздников следующую поставку ждут не раньше 19 января»,— написал Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В департаменте информполитики подчеркнули, что информация не соответствует действительности. По данным ведомства, препарат доступен во всех аптеках Свердловской области, включая те, которые расположены в Серове, Асбесте, Полевском, Ирбите, Ревде, Дегтярске, Нижнем Тагиле, Верхотурье, Красноуральске, Кушве и Сысерти. «Всего более 2 тыс. упаковок, а также на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация". Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены»,— пояснили в департаменте.

В ведомстве добавили, что поставки лекарственных препаратов в аптеки для пополнения остатков проводятся два раза в неделю. «Для розничной реализации лекарственный препарат «Форсинга» имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах»,— отметили в сообщении.

Ранее вопрос о нехватке льготных лекарств в Свердловской области поднял 19 декабря на прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Краснотурьинска Дмитрий Отставных. Глава государства заверил, что обратит внимание на проблему, озвученную уральцем. В тот же день СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова тогда заверила, что житель Краснотурьинска получил все назначенные препараты, которые выписывались ему в июле, августе и октябре. Она добавила, что власти продолжат обеспечение Дмитрия Отставных необходимыми лекарственными препаратами, подчеркнув, что они «имеются в наличии». На следующий день, 20 декабря, госпожа Савинова отправила в город комиссию специалистов регионального минздрава для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарствами.

Василий Алексеев