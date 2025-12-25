Песков о некультурном поздравлении Зеленского, телеграмме Трампу и вопросах бизнеса Путину
Песков: рождественское обращение Зеленского выглядит некультурно и озлобленно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о мечте всех украинцев — «чтобы он помер». Также он рассказал, как накануне прошла встреча Владимира Путина с российскими бизнесменами в Кремле и есть ли продвижения по вопросу помилования осужденного в России за шпионаж француза Лорана Винатье (признан иноагентом). Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Встреча Путина с бизнесом
- Путин обсудил с представителями российского бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было.
- Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления.
- Путин попросил правительство проработать ряд вопросов.
- Путин дал кабмину ряд поручений по ходу встречи с бизнесом.
Мирный план США
- В Кремле анализируют мирный план, переданный главой РФПИ Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами.
- В зависимости от принятых по ним решений Путина Россия продолжит общение с США.
- Сейчас разговор Путина и Трампа не планируется.
- Путин уже поздравил Трампа с Рождеством телеграммой.
Поздравление Зеленского
- Рождественское выступление Зеленского выглядит некультурно и озлобленно, а сам он похож на малоадекватного человека.
- В Кремле задались вопросом, может ли Зеленский принимать адекватные решения в сторону политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Дело иноагента Винатье
- Между Россией и Францией есть контакты по делу журналиста Лорана Винатье, включенного в реестр иноагентов.
- В ситуации с делом иноагента Винатье мяч на стороне Франции, им было сделано предложение.
- Могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента журналисту LCI Жерому Гарро по поводу иноагента Винатье.
Деятельность Путина
- Путин примет участие в заседании Госсовета, где будет обсуждаться вопрос подготовки кадров и развития страны.
- Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина.
- Во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, желание которой исполнил в рамках «Елки желаний» (встретиться с космонавтом.— «Ъ»).