Песков о некультурном поздравлении Зеленского, телеграмме Трампу и вопросах бизнеса Путину

Песков: рождественское обращение Зеленского выглядит некультурно и озлобленно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о мечте всех украинцев — «чтобы он помер». Также он рассказал, как накануне прошла встреча Владимира Путина с российскими бизнесменами в Кремле и есть ли продвижения по вопросу помилования осужденного в России за шпионаж француза Лорана Винатье (признан иноагентом). Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча Путина с бизнесом

  • Путин обсудил с представителями российского бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было.
  • Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления.
  • Путин попросил правительство проработать ряд вопросов.
  • Путин дал кабмину ряд поручений по ходу встречи с бизнесом.

Мирный план США

  • В Кремле анализируют мирный план, переданный главой РФПИ Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами.
  • В зависимости от принятых по ним решений Путина Россия продолжит общение с США.
  • Сейчас разговор Путина и Трампа не планируется.
  • Путин уже поздравил Трампа с Рождеством телеграммой.

Поздравление Зеленского

  • Рождественское выступление Зеленского выглядит некультурно и озлобленно, а сам он похож на малоадекватного человека.
  • В Кремле задались вопросом, может ли Зеленский принимать адекватные решения в сторону политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Дело иноагента Винатье

  • Между Россией и Францией есть контакты по делу журналиста Лорана Винатье, включенного в реестр иноагентов.
  • В ситуации с делом иноагента Винатье мяч на стороне Франции, им было сделано предложение.
  • Могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента журналисту LCI Жерому Гарро по поводу иноагента Винатье.

Деятельность Путина

  • Путин примет участие в заседании Госсовета, где будет обсуждаться вопрос подготовки кадров и развития страны.
  • Не исключаем во второй половине дня телефонного разговора Путина.
  • Во второй половине дня Путин пообщается с девочкой, желание которой исполнил в рамках «Елки желаний» (встретиться с космонавтом.— «Ъ»).

