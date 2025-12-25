Песков о некультурном поздравлении Зеленского, телеграмме Трампу и вопросах бизнеса Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал рождественское поздравление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о мечте всех украинцев — «чтобы он помер». Также он рассказал, как накануне прошла встреча Владимира Путина с российскими бизнесменами в Кремле и есть ли продвижения по вопросу помилования осужденного в России за шпионаж француза Лорана Винатье (признан иноагентом). Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Встреча Путина с бизнесом

Путин обсудил с представителями российского бизнеса вопросы, которые их волнуют, неожиданных не было.

Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления.

Путин попросил правительство проработать ряд вопросов.

Путин дал кабмину ряд поручений по ходу встречи с бизнесом.

Мирный план США

В Кремле анализируют мирный план, переданный главой РФПИ Кириллом Дмитриевым после встречи в Майами.

В зависимости от принятых по ним решений Путина Россия продолжит общение с США.

Сейчас разговор Путина и Трампа не планируется.

Путин уже поздравил Трампа с Рождеством телеграммой.

Поздравление Зеленского

Рождественское выступление Зеленского выглядит некультурно и озлобленно, а сам он похож на малоадекватного человека.

В Кремле задались вопросом, может ли Зеленский принимать адекватные решения в сторону политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Дело иноагента Винатье

Между Россией и Францией есть контакты по делу журналиста Лорана Винатье, включенного в реестр иноагентов.

В ситуации с делом иноагента Винатье мяч на стороне Франции, им было сделано предложение.

Могу подтвердить, что действительно я звонил по поручению президента журналисту LCI Жерому Гарро по поводу иноагента Винатье.

