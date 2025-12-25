Песков: Россия продолжит общение с США по Украине по решению Путина
Кремль анализирует материалы, которые из Майами привез глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с США по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами»,— сказал представитель Кремля журналистам.
20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал переговоры конструктивными. При этом источник Bloomberg писал, что Россия потребует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов. МИД РФ назвал эту публикацию фейком.