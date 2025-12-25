Песков назвал некультурным рождественское обращение Зеленского
Песков усомнился в способности Зеленского принимать решения по урегулированию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского в рождественском обращении были некультурными и озлобленными.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
Владимир Зеленский в рождественском обращении заявил, что «сейчас мечта у всех нас одна». «“Чтобы он помер”, — скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины»,— заявил президент Украины.