Песков рассказал о контактах с Францией по делу иноагента Винатье

Россия сделала предложение властям Франции по поводу осужденного в РФ французского журналиста и политолога Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не раскрыл, в чем заключается предложение. Теперь Кремль, по словам господина Пескова, ожидает реакции Парижа.

Журналист LCI Жером Гарро обратился к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря. Жером Гарро попросил помиловать Лорана Винатье (признан иноагентом). Российский президент тогда пообещал разобраться с делом. 23 декабря господин Гарро заявил, что ему позвонил Дмитрий Песков и сказал, что президент России «поручил пересмотреть дело» Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом).

«Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами. Действительно было сделано предложение французам. Действительно сейчас мяч на стороне Франции,— сказал пресс-секретарь президента на брифинге.— Подробностей я вам дать, к сожалению, не могу. Это весьма чувствительная сфера».

Сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье (признан иноагентом) задержали в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он собирал сведения о военной деятельности и мобилизации в России. В том же месяце Минюст включил его в реестр иноагентов. В октябре того же года суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к трем годам лишения свободы. Подсудимый признал вину.

