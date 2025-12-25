Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поздравил Трампа с Рождеством телеграммой

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с рождественским поздравлением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил представитель Кремля в ходе пресс-колла, пока телефонный разговор лидеров не запланирован.

Последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября. Кремль сообщал, что Владимир Путин хотел поздравить Дональда Трампа с прекращением огня в секторе Газа. СМИ писали, что обсуждались и условия России для разрешения российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян

