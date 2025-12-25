Путин поздравил Трампа с Рождеством телеграммой
Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с рождественским поздравлением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как сообщил представитель Кремля в ходе пресс-колла, пока телефонный разговор лидеров не запланирован.
Последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября. Кремль сообщал, что Владимир Путин хотел поздравить Дональда Трампа с прекращением огня в секторе Газа. СМИ писали, что обсуждались и условия России для разрешения российско-украинского конфликта.