Путин поздравил Трампа с Рождеством телеграммой

Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с рождественским поздравлением. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщил представитель Кремля в ходе пресс-колла, пока телефонный разговор лидеров не запланирован.

Последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября. Кремль сообщал, что Владимир Путин хотел поздравить Дональда Трампа с прекращением огня в секторе Газа. СМИ писали, что обсуждались и условия России для разрешения российско-украинского конфликта.

Лусине Баласян