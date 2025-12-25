Посол Индии анонсировал запуск безвиза для российских туристов до конца года

Индия может в декабре запустить безвизовый режим для туристических групп из России, заявил посол Индии в РФ Винай Кумар. По его словам, сейчас «идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе»,

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп... Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы»,— сказал «РИА Новости» дипломат.

В начале декабря премьер Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что власти двух стран намерены согласовать 30-дневный безвизовый режим для туристических групп. Сейчас россияне въезжают в Индию по визе, стоимость которой составляет $50–55. Виза для граждан Индии для въезда в Россию стоит $52. После введения безвиза турпоток из Индии в Россию может увеличиться вдвое, считает Ассоциация туроператоров России.

