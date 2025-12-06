АТОР: турпоток из Индии в Россию после введения безвиза может увеличиться вдвое

Введение безвизового режима для туристических групп увеличит организованный турпоток из Индии более чем в два раза, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Мусихин. Он добавил, что после вступления новых правил в силу поездки станут дешевле и проще.

«Вопрос окончательного согласования безвизового режима для туристических групп был на индийской стороне, поэтому анонсирование первым лицом Индии скорого внедрения этого механизма вызывает оптимизм»,— сказал господин Мусихин (цитата по сайту АТОР).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти двух стран намерены согласовать 30-дневный безвизовый режим для туристических групп. В настоящий момент россияне въезжают в Индию по визе, стоимость которой составляет $50-55. Стоимость визы для граждан Индии для въезда в Россию составляет $52.