Россия и Индия обсуждают 30-дневный безвизовый режим для тургрупп

Россия и Индия намерены согласовать 30-дневный безвизовый режим для туристических групп. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уверен, в ближайшее время мы начнем путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп», — сказал господин Моди. Он выразил уверенность в том, что такое решение укрепит двусторонние отношения и «создаст новые возможности».

Также премьер напомнил об открытии двух консульств Индии в России. «Это сблизит наши страны еще сильнее»,— добавил он.