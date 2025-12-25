В Ростовской области к предстоящим снегопадам подготовили 517 единиц спецтехники

К прогнозируемым в ближайшие дни снегопадам в Ростовской области подготовлены 517 единиц спецтехники и 62 тыс. т смеси для осыпки дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

«Сегодня ночью температура упадет до -15°С. В некоторых районах ждем снег и метель. На дорогах может быть гололедица и снежный накат»,— отметила госпожа Беликова.

Кроме подготовки техники и песка, подрядчик установили 17,5 тыс. м снегозадерживающих сеток и щитов. В регионе организованы диспетчерская служба для быстрой ликвидации последствий непогоды и дежурные смены сотрудников минтранса.

По информации главы ведомства, регион готов к непогоде.

Наталья Белоштейн