В Ростовской области резко похолодает до -17°С

На Дону в ближайшие дни температура воздуха опустится до -17°С, возможны метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

24-25 декабря возможен небольшой снег и умеренный ветер. Днем 24 декабря на севере региона ожидается температура -12… -7°С, на юге — до -6 …-1°С. Ночью температура упадет до -7… -2°С, в северных районах до -17°С. 25 декабря днем будет -10… -4°С, ночью — -15… -10°С.

26-27 декабря пройдет снег, возможна метель, на дорогах — ухудшение видимости и гололедица. Ветер усилится до 9-14 м/с с порывами до 23 м/с. Синоптики отмечают, что к 27 декабря мороз ослабеет до -6… 0°С.

В эти дни на нижнем Дону и в прибрежных районах Таганрогского залива возможно образование льда.

