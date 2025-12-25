В Аксайском районе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Грушевском сельском поселении Аксайского района введен локальный режим ЧС в зоне домов, пострадавших при ночной атаке БПЛА в ночь на 23 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации района Константин Доморовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации господина Доморовского, в результате атаки в одном из строящихся домов произошел пожар на площади 40 кв. м. Еще 15 домов получили различные повреждения кровли, оконных блоков и дверей.

На данный момент обследование домов проводит комиссия по оценке ущерба. В администрации поселения начат прием заявлений от собственников пострадавших домов для организации выплат.

Наталья Белоштейн