В ночь с 22 на 23 декабря военные уничтожили БПЛА в восьми районах Дона

Минувшей ночью над Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в восьми районах Дона – в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском муниципалитетах.

«В х. Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор в частном подворье. В ст. Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, огонь был потушен на площади 40 кв. м. Еще в одном возводимом частном доме выбиты окна. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко