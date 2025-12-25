В Советском районе Ростова-на-Дону снова произошел порыв водопровода

В Ростове-на-Дону в Советском районе произошел порыв водопровода на проспекте Коммунистическом. Из-за аварии жители домов №70-78 по улице 2-й Краснодарской временно остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные службы уже приступили к работам. Специалисты планируют восстановить подачу воды до 18:00.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Советском районе Ростова-на-Дону из-за порыва теплотрассы на проспекте Коммунистическом, 35, временно остались теплоснабжение 32 многоквартирных домов.

Константин Соловьев