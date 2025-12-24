В Ростове 32 многоэтажки остались без тепла из-за порыва теплотрассы

В Советском районе Ростова-на-Дону из-за порыва теплотрассы на проспекте Коммунистическом, 35 временно ограничено теплоснабжение 32 многоквартирных домов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Без теплоснабжения остались жилые дома и объекты на улицах Малиновского, 2-й Краснодарской, Города Ле-Ман и проспекту Коммунистический.

Завершить ремонт ООО «Ростовские тепловые сети» планируют к 17:00 24 декабря.

Наталья Белоштейн