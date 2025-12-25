Новая школа в Лазаревском готова более чем на 90%

В микрорайоне Лазаревское завершается строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест. Уровень готовности объекта превысил 90%. На сегодняшний день выполнен основной объем внешних строительных работ, продолжаются внутренняя отделка помещений, а также монтаж инженерных систем, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Ежедневно на строительной площадке задействован комплекс специализированной техники и свыше 230 специалистов. Подрядные организации ориентированы на завершение строительно-монтажных работ в ближайшие недели.

Проект рассматривается как значимый элемент развития социальной инфраструктуры курорта, в связи с чем за его реализацией осуществляется усиленный контроль. Ввод новой школы в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на три расположенных поблизости образовательных учреждения.

Инфраструктура объекта включает три современных спортивных зала, стадион и благоустроенную прилегающую территорию. Создаваемые условия ориентированы на обеспечение комфортной образовательной среды и расширение возможностей для занятий физической культурой и активного отдыха учащихся.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи по итогам 2025 года стал лидером по исполнению плана собственных доходов, направив более 20 млрд руб. на развитие социальной сферы и поддержку льготных категорий граждан. В городе также наблюдается рост социальных показателей, включая увеличение числа новорожденных и многодетных семей, а также обновление муниципального транспорта и благоустройство территории.

